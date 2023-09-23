Минск призвал согласиться с предложением расширить состав постоянных членов СБ ООН

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Минск призвал согласиться с инициативой расширить состав постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Латинской Америки и Азии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу белорусского МИД Сергея Алейника.

"Расширение категории постоянного членства за счет крупных развивающихся государств Азии, Африки и Латинской Америки является императивом времени", – подчеркнул он на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его мнению, "отрадно", что Россия и Китай поддерживают соответствующую реформу. Великобритании, США и Франции тоже нужно "признать новые реалии и согласиться на их закрепление в обновленном органе", считает министр.

Алейник заявил, что Совбез ООН не отражает текущие геополитические реалии. Три из пяти постоянных членов – представители Запада, которые не заинтересованы в изменении статуса-кво в мире.

Так, Совбез не выполняет функции по поддержанию международной безопасности и мира. По мнению главы МИД Белоруссии, с этой задачей справится более демократичный и представительный орган.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон намерен добиваться реформы Совета безопасности ООН, поскольку США считают, что в этом органе необходимы новые голоса и новые мнения. Он выразил подобное мнение на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что в мире происходят тектонические изменения, что требует от ООН, в первую очередь от ее основного органа – Совета безопасности, определенной адаптации.

По его мнению, создать другую систему международных отношений не получится, поэтому нужно совершенствовать и развивать имеющуюся.

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