Путин провел заседание Совбеза на тему отношений с соседями

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Павел Быркин

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Он посвятил его теме отношений с ближайшими соседними странами. Информация о заседании опубликована на сайте Кремля

"Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе", – заявил президент.

Отмечается, что в совещании поучаствовали глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие. Подробности обсуждения не опубликованы.

Предыдущая встреча также была посвящена данной теме. Помимо этого, обсуждалось обеспечение интересов России за рубежом. На заседании с докладом выступил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия намерена развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран. По его словам, Северная Корея – сосед России, и Москва дорожит отношениями с Пхеньяном.

В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР