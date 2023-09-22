22 сентября, 14:53Политика
Путин провел заседание Совбеза на тему отношений с соседями
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Павел Быркин
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Он посвятил его теме отношений с ближайшими соседними странами. Информация о заседании опубликована на сайте Кремля
"Объем работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе", – заявил президент.
Отмечается, что в совещании поучаствовали глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие. Подробности обсуждения не опубликованы.
Предыдущая встреча также была посвящена данной теме. Помимо этого, обсуждалось обеспечение интересов России за рубежом. На заседании с докладом выступил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия намерена развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран. По его словам, Северная Корея – сосед России, и Москва дорожит отношениями с Пхеньяном.
В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР
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