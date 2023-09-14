Путин обсудил с Совбезом обеспечение интересов России за рубежом

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Владимир Путин поднял на заседании Совета безопасности РФ тему обеспечения интересов России за рубежом.

"У нас на повестке дня сегодня несколько вопросов. Они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками, а также мы поговорим об обеспечении интересов России со странами дальнего зарубежья", – передает "Интерфакс" слова президента РФ.

Отмечается, что на заседании с докладом выступил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее Путин отметил, что Российская Федерация вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. Однако он напомнил, что западные эксперты делали весьма пессимистические прогнозы в отношении России.

Согласно данным Всемирного банка, РФ смогла обогнать Германию по паритету покупательной способности и объему экономики. По словам Путина, российские производители активно занимают ниши, которые освободили иностранные компании, уйдя с рынка РФ.



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