Военный сектор займет второе место в госбюджете РФ по расходам

11:59
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кабмин РФ в следующем году планирует потратить на военный сектор больше средств, чем на экономический. Об этом сообщает РБК со ссылкой проект государственного бюджета на 2022–2024 годы.
В пояснительной записке к документу указано, что в 2022 году на оборону планируется выделить свыше 3,5 триллиона рублей, что составляет 15% всех расходов и 2,6% прогнозируемого ВВП. На экономические нужды будет потрачено 3,46 триллиона.
В 2020 году на экономику впервые с 2014 года было выделено больше денег (3,6 триллиона рублей), чем на оборонный сектор (3,4 триллиона рублей).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил исполнение федерального бюджета в I полугодии. По его словам, результаты исполнения бюджета РФ в первой половине 2021 года являются в целом положительными. Это стало возможным благодаря решениям Владимира Путина по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса.
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