Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

11:59

Военный сектор займет второе место в госбюджете РФ по расходам

экономика безопасность

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кабмин РФ в следующем году планирует потратить на военный сектор больше средств, чем на экономический. Об этом сообщает РБК со ссылкой проект государственного бюджета на 2022–2024 годы.

В пояснительной записке к документу указано, что в 2022 году на оборону планируется выделить свыше 3,5 триллиона рублей, что составляет 15% всех расходов и 2,6% прогнозируемого ВВП. На экономические нужды будет потрачено 3,46 триллиона.

В 2020 году на экономику впервые с 2014 года было выделено больше денег (3,6 триллиона рублей), чем на оборонный сектор (3,4 триллиона рублей).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил исполнение федерального бюджета в I полугодии. По его словам, результаты исполнения бюджета РФ в первой половине 2021 года являются в целом положительными. Это стало возможным благодаря решениям Владимира Путина по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать