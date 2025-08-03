ОПЕК: Россия сможет увеличить добычу нефти в сентябре

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В сентябре Россия сможет увеличить добычу нефти до 9,449 миллиона баррелей в сутки без учета плана по компенсациям, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ОПЕК.

Саудовская Аравия, в свою очередь, сможет увеличить нефтедобычу в следующем месяце до 9,978 миллиона баррелей в сутки, Казахстан – до 1,55 миллиона, а Ирак – до 4,22 миллиона.

Помимо этого, Алжир нарастит добычу до 959 тысяч баррелей, Кувейт – до 2,548 миллиона баррелей, ОАЭ – до 3,375 миллиона, Оман – до 801 тысячи.

При этом подчеркивается, что данный план не учитывает график компенсаций допущенного ранее перепроизводства, по которому каждый месяц восемь государств ОПЕК+ добывают меньше нефти.

Ранее Владимир Путин продлил до конца 2025 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами.

Изменения внесены в указ президента от 27 декабря 2022 года № 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты".

Согласно документу, данные поставки запрещены, если в контрактах на них прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного странами G7 и Евросоюза, а также Австралией.