ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие"

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Центробанк начал подготовку к продаже акций банка "Открытие" на организованных торгах, сообщает пресс-служба регулятора.
Также Банк России рассматривает альтернативный способ продажи акций, поэтому регулятор приступает к изучению интереса потенциальных инвесторов к приобретению акций банка.
Также в ЦБ заявили, что в зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов может быть предусмотрено выделение страхового бизнеса или пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи ценных бумаг.
В Центробанке будут принимать сообщения от лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 по 22 октября 2021 года. Они будут поступать в электронном формате через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой.
В начале июля Минфин РФ завершил все операции по приведению структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормам. Доля фунта сократилась до 5%, доля евро оказалась увеличена до 39,7%, доля юаня – до 30,4%. Японская иена теперь составляет 4,7%, а безналичное золото – 20,2%. При этом доля доллара сократилась до нуля.
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