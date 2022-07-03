Глава Amazon прокомментировал требование Байдена снизить цены на бензин в США

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Основатель компании Amazon Джефф Безос считает, что призыв президента США Джо Байдена снизить цены на бензин в стране демонстрирует его непонимание основной динамики рынка.

"Инфляция – слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления. Это либо прямое заблуждение, либо глубокое непонимание базовой динамики рынка", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее американский лидер заявил, что американцам придется платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, "чтобы Россия не смогла победить Украину".

При этом он отметил, что цены могут снизиться при отмене налога на покупку топлива.

