Около 3–4 млн домовладений смогут бесплатно подключить к газу – Новак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в России газ может быть подведен к 3–4 миллионам домовладений. Речь идет о бесплатном подключении. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

"Сейчас ведется активная работа по реализации. Уже принят по инициативе "Единой России" федеральный закон о газоснабжении, председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом", – сказал глава ведомства.

Он отметил, что за процесс будет ответственен единый региональный оператор.

"Для этого сейчас вносятся необходимые изменения в нормативную базу, жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование", – добавил Новак.

Ранее Владимир Путин заявил, что проведение магистральной трубы до домовладений, до заборов участков, должно быть бесплатным.

11 июня президент подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.

В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.

Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Уточняется, что услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.

