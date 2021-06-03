Ректор РХТУ Мажуга: промышленность Москвы можно считать драйвером роста экономики РФ

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Тесные связи промышленных предприятий с научным сообществом в Москве помогают осваивать передовые технологии и призваны вывести производства на новый высокотехнологичный и экологичный уровень. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Развитие столичной промышленности нацелено на будущее, в Москве появляются производства, продукция которых решает проблемы, волнующие весь мир. Сегодня в городе работают более 3 тыс. современных промышленных предприятий. Отмечу, что примерно 20% лекарств, производимых в России, выпускают именно в Москве, где работают 13% сотрудников российской фармацевтической отрасли", – подчеркнул Александр Мажуга.



Спикер напомнил, что в конце мая 2021 года в ОЭЗ "Технополис "Москва" ввели в эксплуатацию первую очередь фармацевтического комплекса, где планируется выпускать около 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний.



В Москве создали уникальную научно-техническую среду, которая позволяет не только решать сложные технологические и производственные задачи, но и развивать свои навыки в постоянном контакте с коллегами, отметил ректор РХТУ. Не менее важным для развития промышленного потенциала столицы он считает уже существующие тесные связи между научным сообществом и производителями.

Ранее ректор РХТУ заявил, что отношения бизнеса и науки в настоящее время оставляют желать лучшего, а также назвал три критерия, которые позволят сблизить эти направления.