Ректор РХТУ Мажуга: промышленность Москвы можно считать драйвером роста экономики РФ

Фото: Комилахон Абдукаримова
Тесные связи промышленных предприятий с научным сообществом в Москве помогают осваивать передовые технологии и призваны вывести производства на новый высокотехнологичный и экологичный уровень. Об этом заявил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Развитие столичной промышленности нацелено на будущее, в Москве появляются производства, продукция которых решает проблемы, волнующие весь мир. Сегодня в городе работают более 3 тыс. современных промышленных предприятий. Отмечу, что примерно 20% лекарств, производимых в России, выпускают именно в Москве, где работают 13% сотрудников российской фармацевтической отрасли", – подчеркнул Александр Мажуга.
Спикер напомнил, что в конце мая 2021 года в ОЭЗ "Технополис "Москва" ввели в эксплуатацию первую очередь фармацевтического комплекса, где планируется выпускать около 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний.
В Москве создали уникальную научно-техническую среду, которая позволяет не только решать сложные технологические и производственные задачи, но и развивать свои навыки в постоянном контакте с коллегами, отметил ректор РХТУ. Не менее важным для развития промышленного потенциала столицы он считает уже существующие тесные связи между научным сообществом и производителями.
Ранее ректор РХТУ заявил, что отношения бизнеса и науки в настоящее время оставляют желать лучшего, а также назвал три критерия, которые позволят сблизить эти направления.
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