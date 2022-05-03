Стоимость алюминия опустилась ниже 3 тысяч долларов за тонну

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Стоимость алюминия в ходе торгов впервые с 3 февраля опустилась ниже 3 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).
По состоянию на 07:43 по московскому времени цена алюминия снижалась на 2,15%, составив 2,987 тысячи долларов за тонну. К 08:31 мск цена металла теряла 1,69%, опустившись до 3,001 тысячи долларов за тонну.
Ранее в первую торговую сессию мая на фоне укрепления доллара существенно снизилась стоимость золота. 2 мая цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex упала на 55,45 доллара (-2,9%), снизившись до 1857,12 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом подешевел на 3,76%, до 22,157 доллара за унцию.
Одной из причин укрепления доллара считают ожидаемое ужесточение монетарной политики в США. Складывающаяся ситуация оказывает ценовое давление на сырьевые товары. Наряду с золотом и серебром существенно падает стоимость меди, палладия и никеля.
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