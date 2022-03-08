Фото: ТАСС/PA/Yui Mok
Цена никеля на LME впервые превысила 100 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи металлов.
По состоянию на 09:31 по московскому времени цена фьючерса на никель с поставкой через три месяца растет на 109,4%, до 100 680 долларов за тонну.
Между тем 7 марта стоимость никеля впервые с июня 2007 года превысила 46,8 тысячи долларов за тонну. Цена на металл росла на 60,83%. В общей сложности с начала недели цена никеля выросла почти в 3,5 раза.
По мнению руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, стоимость никеля растет на опасениях того, что поставки металла из России могут быть ограничены санкциями или другими действиями Запада. Доля РФ в мировых поставках чистого никеля, использующегося в производстве аккумуляторных батарей, составляет около 30%, передает ТАСС.
Ранее газовые котировки в Европе впервые в истории превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость росла более чем на 38%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: