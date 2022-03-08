Фото: ТАСС/PA/Yui Mok

Цена никеля на LME впервые превысила 100 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи металлов.

По состоянию на 09:31 по московскому времени цена фьючерса на никель с поставкой через три месяца растет на 109,4%, до 100 680 долларов за тонну.

Между тем 7 марта стоимость никеля впервые с июня 2007 года превысила 46,8 тысячи долларов за тонну. Цена на металл росла на 60,83%. В общей сложности с начала недели цена никеля выросла почти в 3,5 раза.

По мнению руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, стоимость никеля растет на опасениях того, что поставки металла из России могут быть ограничены санкциями или другими действиями Запада. Доля РФ в мировых поставках чистого никеля, использующегося в производстве аккумуляторных батарей, составляет около 30%, передает ТАСС.

Ранее газовые котировки в Европе впервые в истории превысили 3 000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость росла более чем на 38%.