Безработица в РФ в феврале 2024 года обновила исторический минимум

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Уровень безработицы в России в феврале 2024 года снизился до исторического минимума в 2,8% против 2,9% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В федеральной службе отметили, что в феврале текущего года 2,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Среди неработающих от 15 лет и старше доля женщин составила 48,8%. Между тем уровень безработных женщин совпал с уровнем безработицы мужчин – 2,8%

По данным Росстата, из 2,1 миллиона безработных 0,8 миллиона – сельские жители и 1,3 миллиона – городские. При этом уровень неработающих сельских жителей составляет 4,6%, что на 2,4% выше безработицы среди жителей городов. В февраля этого года средний возраст безработных граждан составил 38,3 года.

В марте 2024 года глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что безработица среди молодежи от 15 до 29 лет в России за последние три года снизилась почти на треть. По словам министра, в 2020 году показатель находился на уровне 10,7%. При этом результаты 2023 года показали, что он упал до 7%, добавил Котяков.

До этого заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что уровень безработицы в Москве по итогам января 2024 года сохранился на отметке в 0,3%.

