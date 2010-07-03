ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отменить комиссию для граждан при снятии наличных в банкоматах, сообщает газета "Известия". Таким образом ФАС хочет бороться с "зарплатным рабством".

В то же время в банках инициативу не поддержали. Там считают, что отмена комиссии ляжет на сами кредитные организации, что приведет к попыткам переложить расходы на другие предложения банка.

Вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка "Восточный" Владимир Кудряшов напомнил, что сотрудник компании может выбрать любой способ получения зарплаты и любую банковскую карту, а организация, где он работает, не имеет права ничего ему навязывать.

В МТС Банке, напротив, считают, что обнуление комиссий за снятие наличных в "чужих" банкоматах заставит финансовые организации запустить новые более расширенные программы лояльности.

Фактически "зарплатное рабство" в России отменили в ноябре 2014 года. Каждый работник может принести в бухгалтерию своей организации заявление о том, что он хочет получать деньги на карту своего банка, а не того, который выбрал начальник. Правда, на деле закон не работает, потому что не предполагает ответственности за его нарушение.

Предприятия неохотно идут навстречу сотрудникам в желании получать зарплату на счет той кредитной организации, которую они выбирают сами, из-за боязни потерять банки-партнеры. Кроме того, для бухгалтерии это дополнительные сложности – перечислять деньги сотрудникам на счета разных банков.

В марте этого года правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его заработная плата. Один из законопроектов предполагает административную ответственность за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника. За это будет грозить штраф в размере 10–20 тысяч рублей для руководителей и 30–50 тысяч рублей – для организаций.

