В Госдуму внесен законопроект о продлении сроков уплаты налогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, продлевающий сроки уплаты налогов и страховых взносов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В частности, предлагается в 2022 году наделить кабмин полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие приостановление, отмену или перенос мероприятий налогового контроля на более поздний срок в период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
Кроме того, документ позволит продлевать сроки уплаты авансовых платежей по местным и региональным налогам, а также сроки предоставления отчетности в налоговые органы. Помимо этого, законопроект делает возможным продление сроков исполнения требований об уплате налогов, страховых взносов и сборов.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащих комплекс мер поддержки россиян и экономики в условиях санкций. В частности, в документах содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.
Также вводятся упрощенные условия госзакупок и устанавливаются особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.
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