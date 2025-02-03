Турецкая лира обновила исторический минимум

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Курс доллара к турецкой лире 3 февраля впервые достиг 36 лир на фоне укрепления американской валюты на мировых площадках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14:26 по московскому времени курс доллара к турецкой лире вырос на 0,83%, до 35,9931 лиры за доллар. Ранее показатель достигал 36,0015 лиры. При этом доллар дорожал к лире каждый месяц с июня 2024 года по январь.

До этого Институт статистики (TÜİK) сообщил, что годовая инфляция в Турции в январе составила 42,12%. В то же время доллар дорожает к мировым валютам на фоне опасений по поводу торговой политики США.

Между тем доллар будет находиться в диапазоне 99–102 рублей в феврале 2025 года. Такой прогноз ранее озвучил экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, в феврале на курс будут влиять два обстоятельства – динамика цен на нефть и геополитика.

