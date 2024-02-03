КНДР в 2023 году экспортировала накладные ресницы и парики на сотни млн долларов – СМИ

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В 2023 году Северная Корея экспортировала более 1,5 тысячи тонн накладных ресниц, париков и бород, которые продаются по всему миру под видом произведенных в Китае. Общая сумма экспортированных товаров составила около 167 миллионов долларов США. Об этом сообщает агентство "Рейтер".

Сообщается, что, согласно таможенным документам, в 2023 году возобновилась значительная торговля ресницами северокорейского производства через Китай. Всего в 2023 году Северная Корея экспортировала в Китай 1,68 тысячи тонн накладных ресниц, бород и париков.

Более того, оказалось, что именно ресницы и парики составили 60 процентов заявленного экспорта в 2023 году.

После обработки и упаковки в Китае готовые изделия экспортируются на иностранные рынки, включая западные страны, Японию и Южную Корею.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, задачу ускорить подготовку к войне. Он распорядился принять такие меры в связи с "серьезной военно-политической ситуацией на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов".