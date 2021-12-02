Холдинг Усманова вышел из капитала VK

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Холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "СОГАЗ". Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Пакет акций VK принадлежал USM через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", в котором холдинг владел 45% акций.
При этом акционерному обществу "МФ Технологии" принадлежало 57,3% голосующих акций компании VK. Весь этот пакет акций по итогу продан группе "СОГАЗ".
Сумма сделки компанией пока не раскрывается. Не уточняется и в какой момент начались переговоры по данному вопросу.
Основатель USM Алишер Усманов отмечает, что акционерное участие в VK является важной частью истории холдинга, во многом определившей его развитие.
"Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", – убежден он.
В свою очередь, генеральный директор USM Иван Стрешинский добавил, что холдинг продолжит участвовать в телекоммуникационном бизнесе, а также сопутствующих цифровых проектах.
"СОГАЗ", по словам председателя совета директоров компании, Алексея Миллера, считает участие в капитале АО "МФ Технологии" перспективной стратегической инвестицией.
"Мы видим большой потенциал развития VK", – подчеркнул он.
Председатель совета директоров "СОГАЗ" добавил, что сделка осуществляется на рыночных условиях.
"Отмечу, что в результате сделки между акционерами "МФ Технологии" не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах", – заключил Миллер.
В середине октября российский интернет-холдинг Mail.ru Group провел ребрендинг, сменив официальное название на VK. Предполагается, что подобное решение позволит более выгодно и наглядно представить все сферы услуг, оказываемых экосистемой.
Холдинг Mail.ru Group сменит название на VK
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