Эксперт Saxo Bank спрогнозировал революционные преобразования в 2022 году

Фото: depositphotos/Naypong
В 2022 году ожидаются революционные преобразования в мышлении и поведении людей, считает директор по инвестициям Saxo Bank и автор популярных шокирующих предсказаний Стин Якобсен. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, в обществе и экономике растет напряжение, поэтому революция в любом случае произойдет, непонятно лишь, когда и как это случится.
Якобсен считает, что одним из самых пугающих событий могут стать новые гиперзвуковые технологии. Они, по мнению эксперта, простимулируют космическую гонку вооружений и холодную войну. Датский аналитик уверен, что гиперзвуковые ракеты делают традиционную и ядерную военную технику устаревшими.
"В 2022 году, судя по приоритетам финансирования, гиперзвук и космос лягут в основу соперничества между США и Китаем на всех фронтах – экономическом и военном. К ним могут присоединиться Россия, Индия, Израиль и ЕС", – спрогнозировал Якобсен.
По словам аналитика, промежуточные выборы в Конгресс США грозят стране конституционным кризисом и обвалом курса доллара. Также согласно прогнозу в следующем году инфляция в США достигнет 15%.
Якобсен уверен, что молодые люди могут уйти из соцсетей и различных мессенджеров в знак протеста против использования персональных данных в целях извлечения прибыли. Он рассказал, что в 2012 году 94% подростков имели аккаунт в Facebook, на сегодняшний день этот показатель сократился до 27%.
"Женская армия популярного интернет-форума Reddit возьмет верх над корпоративным патриархатом. Женщины не желают больше ждать милости от мужского общества и готовы усилить свое влияние на финансовые рынки в рамках движения #metoo", – говорится в сообщении.
Аналитик предположил, что женщины могут начать атаку на компании со слабыми показателями гендерного равенства. В результате такие организации могут даже обанкротиться. При этом значительную поддержку в этом случае получат компании с наивысшим представительством женщин в руководстве.
Якобсен также выразил мнение, что ученые изобретут препарат, увеличивающий продолжительность жизни на 25 лет. Повысить данный показатель возможно также и за счет устранения ряда болезней.
При этом аналитик уверен, что у данного прорыва есть и противоположная сторона. Увеличение продолжительности жизни чревато этическими, экологическими и финансовыми кризисами.
"Представьте себе, что почти каждый может рассчитывать на то, что будет жить в среднем до 115 лет и быть здоровым. Что это будет значить для существующих систем пенсионного обеспечения? А как насчет цены для нашей планеты, если придется поддерживать миллиарды людей? А будут ли доступны в этом случае продукты питания? И получится ли сделать пьянящий оздоровительный "коктейль" финансово доступным для всех?" – сказал Якобсен.
Аналитик предупредил, что его прогнозы касаются маловероятных событий.
Ранее сообщалось, что в России в следующем году может резко подорожать бытовая техника. Как предупредил в интервью изданию председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров, рост цен на бытовую технику может составить 13–15%. Кроме того, на 11% подорожают электроинструменты, а на 9% – электроника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: