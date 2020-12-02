Депутат МГД: продление моратория на плановые проверки поддержит предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко сообщил Агентству "Москва", что считает продление моратория на плановые проверки бизнеса мерой поддержки предпринимателей.

По словам Головченко, пандемия коронавируса спровоцировала кризис, серьезно ударивший по большинству сфер жизни. Депутат отметил, что город оказал предпринимателям помощь, однако пандемия еще не закончилась.

"Поэтому продление моратория – это своевременное решение, которое снизит налоговую и административную нагрузку на малый и средний бизнес, освободит ресурсы для восстановления доэпидемических показателей и дальнейшего развития", – отметил Головченко.

По словам депутата, продление моратория поддержит бизнес. Головченко отметил, что предпринимателям нужно дать время, чтобы бизнес успел прийти в себя после потрясений года.

"Важно понимать: поддержка бизнеса – это инвестиция в будущее нашего города и нашей страны", – добавил депутат.

Ранее кабмин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения COVID-19.