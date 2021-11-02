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Москва 24

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Экономика

16:58

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины и Польши

экономика

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы Украины и Польши на первый квартал 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"На прошедшем аукционе предлагалось забронировать мощности для транзита 9,8 миллиона кубических метров газа в сутки на украинской газоизмерительной станции "Суджа" и еще 5,2 миллиона – на ГИС "Сохрановка". Однако они остались невостребованными", – говорится в сообщении.

"Газпром" также не стал бронировать мощность польского газопровода "Ямал – Европа". На аукционе предлагалось 89 миллионов кубических метров в сутки.

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину сократился с 1 октября до 86 миллионов кубических метров в сутки.

Он отметил, что при этом российская компания "Газпром" платит за транзитную мощность 109 миллионов кубических метров.

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