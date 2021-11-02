"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины и Польши

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев
"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы Украины и Польши на первый квартал 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"На прошедшем аукционе предлагалось забронировать мощности для транзита 9,8 миллиона кубических метров газа в сутки на украинской газоизмерительной станции "Суджа" и еще 5,2 миллиона – на ГИС "Сохрановка". Однако они остались невостребованными", – говорится в сообщении.
"Газпром" также не стал бронировать мощность польского газопровода "Ямал – Европа". На аукционе предлагалось 89 миллионов кубических метров в сутки.
Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину сократился с 1 октября до 86 миллионов кубических метров в сутки.
Он отметил, что при этом российская компания "Газпром" платит за транзитную мощность 109 миллионов кубических метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: