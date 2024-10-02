Эксперт Апрелев: цена на новостройки будет постепенно снижаться в ближайшее время

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стоимость недвижимости, особенно новостроек, будет постепенно снижаться из-за желания застройщика финансировать строительство, сообщил основатель российской Гильдии риэлторов Константин Апрелев Константин Апрелев в беседе с "Комсомольской правдой".

По его словам, на вторичном рынке цены будут снижаться медленнее, поскольку владелец может сдавать жилье и оно находится в обороте. Застройщику нужно финансировать строительство, поэтому он будет конкурировать за покупателя.

"Если покупателей стало в 2–3 раза меньше, то количество сделок на первичном рынке тоже будет в 2–3 раза меньше, а жилье уже построено, большая его часть", – пояснил эксперт.

Однако если инфляция не будет расти, то цены на недвижимость могут не опуститься.

Между тем за последние пять лет предприниматели приобрели у Москвы порядка 190 тысяч квадратных метров в отдельно стоящих зданиях. Всего инвесторы купили у столицы 127 отдельно стоящих зданий, из которых 113 приобретены вместе с расположенными под ними земельными участками.