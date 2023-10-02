Москва даст производителю оптики субсидию на возмещение части затрат по лизингу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году столичные власти решили предоставить городскому производителю оптики субсидии на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в Москве работает больше 200 предприятий, которые производят медицинские изделия и лекарства. Они предлагают инновационные решения для развития отрасли, и столица оказывает им поддержку.

К примеру, в 2023 году город выдаст субсидию на 1,7 миллиона рублей компании по выпуску контактных линз и очков "Айкрафт", чтобы она смогла возместить часть затрат по лизингу на приобретение оборудования. Благодаря этому на предприятии установят оборудование для новой линии по выпуску продукции.

Ефимов добавил, что предприятие работает на столичном рынке больше 20 лет и занимает лидирующие позиции в отрасли. Компания активно внедряет современные технологии. Помимо прочего, это единственное в России роботизированное производство очков.

Заммэра сообщил, что промышленные предприятия могут получить от города несколько видов субсидий:

на возмещение части затрат по лизингу – до 100 миллионов рублей в год;

на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования – до 200 миллионов рублей в год;

на техприсоединение к инженерным сетям – до 100 миллионов рублей в год.

Подать заявку на получение субсидии может любое промышленное предприятие города на инвестиционном портале Москвы.

Всего в городе работает более четырех тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов – кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка "Руднево".

Ранее на московском портале поставщиков заработал новый сервис сравнения товаров. Благодаря ему можно сориентироваться в каталоге стандартных товарных единиц.

По словам замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дмитрия Тетушкина, в каталоге присутствует более 2 миллионов позиций, в которые входят структурированные характеристики с описанием товара. Данный сервис помогает заказчикам быстро анализировать предложения поставщиков.

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