Минпромторг временно увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей

Фото: depositphotos/welcomia

Минпромторг России увеличит скидку на легкие коммерческие автомобили (LCV) с 10 до 20% в рамках льготного лизинга. Максимальная сумма скидки поднимется с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом предложение будет действовать только с 8 сентября по 1 октября. Желающим необходимо заключить договоры лизинга на данный период.

До конца года льготный лизинг действует на LCV, которые были выпущены в прошлом году, а для остальных категорий автомобиль должен быть произведен не ранее 1 октября 2024 года.

Как уточнил Минпромторг, провести донастройку программы поручил первый вице-премьер Денис Мантуров. Она призвана поддержать обновление парков LCV.

Ранее в России предложили ввести имущественный налоговый вычет на покупку автомобилей отечественного производства. Такое решение может стать стимулом для потребителей и поможет увеличить спрос на отечественные автомобили, указывал юрист Иван Соловьев.

При этом основная цель введения налогового вычета заключается в предоставлении финансовых преференций в социально полезных сферах, например покупке жилья или расходах на лечение.