Германия не вернется к использованию ядерной энергии – Шольц

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Германия не вернется к использованию ядерной энергии. Страна делает ставку на возобновляемые источники энергии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

"Тема с ядерной энергией в Германии - закрыта. Всякому, кто захочет построить новую АЭС, понадобится 15 лет, 15–20 млрд евро за каждую станцию", – подчеркнул канцлер Германии.

Шольц также отметил, что вместе с прекращением использования атомной энергии в Германии начался демонтаж соответствующей инфраструктуры. Соответственно, возвращение к этому виду энергии потребует строительства новых АЭС. Канцлер Германии добавил, что в энергетические потребности ФРГ будут закрываться за счет возобновляемых источников, таких как солнце и ветер.

Германия заявила о планах поэтапного отказа от ядерной энергетики еще в 2011 году. В 2022 году, когда из-за конфликта на Украине доступ к энергии в Европе был ограничен, Германия решила продлить работу атомных электростанций "Изар 2", "Неккарвестхайм 2" и "Эмсланд" до середины апреля 2023 года. Эти три АЭС обеспечивали электричеством свыше 10 млн домохозяйств страны, то есть примерно четверть населения.

Параллельно с этим Белоруссия, наоборот, задумывается о строительстве второй электростанции в стране. Российская госкорпорация "Росатом" предложила свою помощь в строительстве энергетической инфраструктуры в Белоруссии.