США могут принять чрезвычайные решения по госдолгу – СМИ

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В США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга, что означает потенциальные проблемы с задолженностью. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно действующим нормам, предельное значение госдолга США снова начало действовать. Если не будет введено повторное ограничение или же предел не будет увеличен, страна может столкнуться с угрозой неисполнения расходных обязательств или дефолтом по госбумагам.

Минфин США будет вынужден принять чрезвычайные меры, если новое соглашение не будет принято. Без договора в распоряжении ведомства останутся только денежные остатки на счетах в размере порядка 450 миллиардов долларов и поступления в бюджет после планируемых расходов.

Ранее Минфин уже сделал первые шаги в рамках стабилизации ситуации. Так, ведомство остановило выпуск ряда специальных бумаг. Кроме того, специалисты начали применять долговые инструменты, которые позволено не учитывать в долговом лимите.

По словам руководителя центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, США входит в число стран с наибольшим объемом госдолга, он составляет 160%.