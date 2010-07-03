Центробанк повысил курс доллара и евро

Рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Об этом сообщает портал News.ru.
Курс американской валюты на 3 июля увеличился на 17,24 копейки, составив 63,2265 рубля. Курс евро также продемонстрировал рост. Европейская валюта подорожала на 1,18 копейки – до 71,408 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) стала больше на 10,02 копейки – 66,9082 рубля.
Ранее аналитики высказали мнение, что курс рубля может значительно снизиться к концу лета. По мнению экспертов, август – традиционно тяжелый месяц для российской валюты. Финансисты отметили, что рубль поддерживают не только стабильные цены на нефть, но и высокий спрос на рублевые активы в отсутствие санкций. Однако отрицательное воздействие на рубль могут оказать давление нефтегазового лобби, отсутствие диалога между РФ и США.
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