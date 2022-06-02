В России отменят НДС на проданные за границей товары

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который направлен на создание условий для увеличения объема экспорта товаров в сегменте розничной торговли. Он размещен в электронной базе данных Госдумы.
Документ устанавливает возможность применения 0% НДС при продаже российскими организациями вывезенных из РФ товаров иностранцам. Для подтверждения обоснованности такой меры законопроект предусматривает представление сведений из декларации на товары, документов на оплату товаров, договора аренды склада на территории другого государств.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2022 года.
Для реализации проекта нужна разработка технологических процессов и программного обеспечения автоматизированной информационной системы ФНС по автоматизации требований, которые предусмотрены проектом.
"Законопроект разработан в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата", "Экспорт товаров и услуг", – говорится в пояснительной записке.
Ранее бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин рассказал, что максимальная процентная ставка по микрозаймам не должна превышать 25% годовых. Он напомнил, что сегодня Банк России устанавливает максимальный процент по займам в микрофинансовых организациях в 365% годовых. При этом, по мнению Дубинина, ставки более 300% следует воспринимать как грабеж.
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