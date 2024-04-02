В Москве увеличилось число объектов малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к началу марта достигло 908 тысяч, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, число субъектов столичного бизнеса увеличилось на 6,3% за год.

"В Москве создали благоприятный климат для предпринимательства за счет масштабной системы льгот и мер поддержки в различных отраслях столичной экономики", – прокомментировал Ефимов.

Заммэра отметил, что наиболее активно развивается индивидуальное предпринимательство. За год число таких субъектов выросло на 11% и к началу марта 2024 года превысило 427 тысяч.

Количество юридических лиц достигло 481 тысячи, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 2,4%, дополнил Ефимов.

По словам заммэра, 293 тысячи субъектов заняты в торговле. Юридические лица чаще предпочитают оптовую торговлю, а ИП – розницу. Свыше 112 тысяч субъектов, работают в профессиональной, научной и технической сфере, около 86 тысяч – в строительстве.

По данным департамента экономической политики и развития города, наибольший прирост среди отраслей зафиксирован в образовании. За год в этой сфере стало работать на 13,3% больше субъектов МСП.

Уточняется, что у юридических лиц самыми быстрорастущими стали сферы транспортировки и хранения, административная деятельность, а также информация и связь. Среди индивидуальных предпринимателей наибольший рост произошел в торговле, образовании и строительстве.

Ранее в ГД напомнили о преференциях для малого бизнеса при госзакупках. Государственные учреждения должны закупать у малого бизнеса минимум 25% продукции.