Экономист рассказал, стоит ли экстренно покупать электронику из-за роста цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кандидат экономических наук Александр Саяпин в разговоре с Москвой 24 рассказал, стоит ли экстренно покупать ноутбуки и другую технику из-за прогноза о росте цен на нее. Он также рассказал о причинах повышения стоимости на указанные товары.
Ранее крупнейшие российские ретейлеры предупредили о возможном росте цен на ноутбуки. По их словам, причиной станет нехватка чипов и других комплектующих из-за пандемии.
"Основная причина роста цен – это рост валюты. Валюта выросла, соответственно, вся техника, все запчасти – все выросло тоже. Потихонечку цены на технику будут еще расти, планово – может, на 3–5% каждый месяц – они будут увеличиваться до того момента, пока не наверстают рыночный уровень", – заявил Саяпин.
Он также назвал санкции еще одной причиной роста цен на технику.
При этом экономист отмечает, что в настоящий момент покупать технику, пока стоимость не выросла, не имеет смысла. По словам эксперта, основной скачок цен уже произошел.
"Он произошел примерно в конце прошлого года, когда валюта выросла резко. Цены на те же ноутбуки выросли с интервалом в месяц-полтора. Сейчас какие-то отрасли начинают догонять. Однако скупать массово электронику нет смысла, вы уже на этом ничего не выиграете", – заявил Саяпин.
Если имеются какие-то накопления, экономист предложил вложить их в недвижимость, так как она, по словам Саяпина, вряд ли будет дешеветь – по крайней мере, в ближайшее время.
Ранее агрегаторы сообщили, что в России резко подорожали билеты на внутренние авиарейсы. По их данным, за год стоимость билетов с вылетом в апреле – июне поднялась более чем в два раза.
Однако в Минтрансе эту информацию опровергли.
"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел", – заявили в пресс-службе ведомства.
Напротив, там отметили снижение цен на перелеты по целому ряду направлений.
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