Италия впервые за десять лет вошла в тройку главных торговых партнеров России

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Италия впервые с 2015 года вошла в тройку главных торговых партнеров России в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Отмечается, что оказаться в топе главных торговых европейских партнеров РФ Италии не помешало даже снижение в прошлом году товарооборота на 10% – до 8,4 миллиарда долларов.

Лидером рейтинга оказалась Белоруссия, товарооборот с которой увеличился на 7,4% и составил 57,6 миллиарда долларов. Германия с товарооборотом 9,5 миллиарда заняла второе место.

Между тем в прошлом году Россия стала главным поставщиком газа в Евросоюз впервые с мая 2022 года. Ее доля составила 23,7%. Европейские компании приобрели у РФ газа на 1,4 миллиарда евро – на треть больше, чем в сентябре 2023 года. При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% – на трубопроводный.