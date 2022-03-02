В ЦБ рассказали, смогут ли россияне расплачиваться за рубежом рублями и валютой

Фото: depositphotos/Garry518

Россияне за рубежом смогут оплачивать лечение, обучение и товары рублями и валютой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснения Центробанка России.

"Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самозанятые лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте", – говорится в сообщении регулятора.

Накануне Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение ограничения на вывоз из России иностранной валюты является жесткой мерой, принятой в ответ на западные санкции, чтобы не допустить раскачивания экономики. По словам представителя Кремля, в условиях беспрецедентного давления необходимо действовать жестко, продуманно и четко.

