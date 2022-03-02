Санкт-Петербургская биржа решила не начинать торги 2 марта

Фото: deositphotos/AndreyPopov

Санкт-Петербургская биржа решила не проводить торги 2 марта, которые должны были начаться после 17:00. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

"СПБ Биржа" информирует о том, что биржевые торги иностранными ценными бумагами 2 марта 2022 года в режиме основных торгов проводиться не будут по итогам проведения консультаций с участниками торгов и Банком России", – говорится в сообщении.

Возобновить торговлю ценными бумагами в режиме основных торгов планируется в четверг, 3 марта. При этом начнется она также на раньше 17:00.

Ранее аналогичное решение Центробанк принял в отношении Московской биржи. Исключение составили торги в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, секция срочного рынка, товарная секция и зеркальные контракты на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также секция рынка СПФИ.

