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Экономика

02 марта, 21:36

Вице-президент "Лукойла" анонсировал эпоху дешевой нефти

экономика

Фото: depositphotos/ssuaphoto

По крайней мере до 2040 года мир будет жить в эпоху дешевой нефти, заявил вице-президент "Лукойла" по стратегическому планированию Леонид Федун.

"Нефть не будет больше дорогой, как это было еще 10 лет назад, и мы этого видели по событиям в Персидском заливе, чуть ли не война начинается, нефть не двигается, потому что есть избыточное предложение на рынке по всему миру", – цитирует Федуна РИА Новости.

Он подчеркнул, что избыточность рынка подтверждает сегодняшнее решение ОПЕК в очередной раз сократить производство нефти. "И дешевая нефть – это сложная климатическая альтернатива", – добавил Федун.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Китай стал потреблять гораздо меньше нефти, она начала дешеветь. Сейчас за баррель дают меньше 50 долларов. Это отразилось на курсе рубля.

Впервые с 1 марта 2019 года курс евро составил 75 рублей, показав рост на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 67,2 рубля.

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