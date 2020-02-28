Силуанов прокомментировал перспективы падения цен на нефть

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет может выдержать падение цен на нефть до отметки 30 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК.

"Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы", – заявил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что низкие цены на нефть не могут сохраняться продолжительное время. Министр назвал базовой стоимостью нефти 42 доллара за баррель. Он также указал на отсутствие необходимость как-либо защищать бюджет.

Ранее стало известно, что из-за распространения коронавируса COVID-19 цена на фьючерсы на нефть упали до отметок от 45,22 до 50,97 доллара за баррель. Такие данные были продемонстрированы на Лондонской бирже 27 февраля.

Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) планирует следить за запасами нефти ряда стран-экспортеров. В агентстве рассказали, что их целью является получение аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, ценообразовании и торговле.

