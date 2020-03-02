Евро превысил отметку в 75 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро составил 75 рублей, показав рост на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Последний раз он находился на такой отметке 1 марта 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 67,2 рубля.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Китай стал потреблять гораздо меньше нефти, она начала дешеветь. Сейчас за баррель дают меньше 50 долларов.

Это отразилось на курсе рубля. В Центробанке не исключают, что в конце месяца может быть изменена ставка рефинансирования. То есть рубль будут укреплять искусственно.