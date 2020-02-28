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Экономика

15:25

Индексы российских бирж продолжили падение в результате последних торгов

экономика

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Индексы российских бирж переживают падение в ходе последних торгов, сообщает ТАСС.

Так, самое сильное снижение наблюдается среди акций таких компаний, как "Алроса" (-9,1%), "Интер РАО" (-8,2%) и "Аэрофлот" (-8,1%). Лидером падения на торгах стала компания "Мечел", чьи акции потеряли 10%.

Снижением также отметились РТС и Московская биржа. Показатели РТС в последний раз остановились на отметке в 1285,97 пункта, потеряв 7,2%. Значения Мосбиржи в ходе недавних торгов опустились на 5,3%, дойдя до 2762,3 пункта.

Потеря пунктов связана с эпидемией коронавируса, которая негативно отражается на показателях всех мировых бирж. Так, котировки нефтяных компаний Brent и WTI упали на 3,1% и 3,6% соответственно.

27 февраля индексы РТС и Мосбиржи испытали сильнейшее падение с апреля 2018 года, потеряв 3,37 и 5,13 процента.

Также продолжается повышение курса доллара. 28 февраля он поднялся выше 67 рублей впервые за полгода.

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