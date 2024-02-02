Курс евро поднялся до 99 рублей впервые с 9 января

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Курс евро в ходе торгов поднялся до 99 рублей впервые с 9 января, следует из данных Московской биржи.

В 16:11 по московскому времени стоимость евро составила 99,02 рубля (рост на 1,11%). К 16:15 евро находился на уровне 99,3 рубля (+1,12%).

В свою очередь, доллар подорожал на 0,69% – до 91,1 рубля, а юань вырос на 0,61% – до 12,643 рубля.

Ранее курс доллара вырос до 91 рубля впервые с 16 января. По состоянию на 15:41 по московскому времени американская валюта равнялась 91,02 рубля.

Аналитик Сергей Раманинов заявил, что курс доллара на следующей неделе может составить 88–90 рублей. Он обратил внимание, что на рубль оказывают влияние цены на нефть, ожидания решения о мерах продажи валютной выручки и окончание налогового периода.



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