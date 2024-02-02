Экспорт российских пиломатериалов снизился на 10% в прошлом году – СМИ

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Объем экспорта российских пиломатериалов упал на 10% в 2023 году и составил 20,7 миллиона кубических метров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральное лесоучетное учреждение "Рослесинфорг".

В 2022 году объем экспорта пиломатериалов составил 23 миллиона кубических метров. Несмотря на санкции, лесопромышленникам удалось заменить европейские рынки на азиатские. Доля стран Азии увеличилась с 76 до 98%, уточнили в ведомстве.

Основными позициями продаж являются брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, а также пиловочник, балансовая древесина и фанкряж.

Продукция российского лесопромышленного комплекса оказалась под санкциями после начала спецоперации на Украине. По итогам 2022 года экспорт снизился почти на 21%. В настоящее время основным покупателем пиломатериалов в РФ остается Китай. Также в топ попали Казахстан и Узбекистан. Они приобрели на 8 и 17% больше, чем годом ранее.

До этого стало известно, что РФ экспортировала в Китай 8 миллионов тонн СПГ в прошлом году. Этот показатель стал на 23% больше, чем в 2022 году. РФ заняла третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в КНР, а стоимость экспорта составила 5,2 миллиарда долларов. На первое и второе место встали Австралия (24,2 миллиона тонн) и Катар (16,7 миллиона тонн).

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. По его словам, эти действия фактически привели к деиндустриализации во многих европейских странах.

Число столичных экспортеров выросло почти на 40% за 2023 год