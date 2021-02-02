В Росссии предложили объявить кредитную амнистию

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин высказался за введение в РФ кредитной амнистии. Как сообщает News.ru, свою идею парламентарий объяснил падением доходов населения из-за пандемии.

По мнению Анохина, подобная мера должна подразумевать списание пени и штрафов по потребительским кредитам для граждан России, в том числе обеспеченным ипотекой. При этом основной долг изменению не подлежит.

"В тяжелейших условиях потери работы в пандемию, в которые попали россияне, эти изменения особо необходимы. Законом предлагается амнистировать гражданам оплату штрафов и пени, чтобы помочь им вырваться из банковской кабалы", – объяснил депутат.

Он уточнил, что изменения необходимо внести в Федеральный закон "О потребительском кредите". Свое предложение Анохин планирует внести в повестку ближайшего заседания Законодательного собрания, которое запланировано на 3 февраля.

Накануне президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил, как суметь восстановить хорошую кредитную историю. По мнению специалиста, это непростой процесс, однако банки учитывают сложные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса.

