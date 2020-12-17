ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

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Центробанк предложил дать гражданам две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита, сообщает РБК.

Как рассказали в Банке России, сейчас идет обсуждение текста поправок в закон о потребительском кредите. В ЦБ считают, что период охлаждения должен составлять 14 дней, а деньги за неоказанные услуги должны возвращаться заемщику по первому требованию.

Сейчас клиенты банка могут в течение 14 дней отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, однако при этом кредитор имеет право изменить условия кредитования, например повысить ставку.

В то же время, как заметил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, клиенты банков вместе с кредитами приобретают не только страховку, но и другие продукты. Речь идет об обуславливании продаж, когда продукт продают только при условии приобретения дополнительного.

"Период охлаждения уже действует в отношении страхования, но, как показывает практика, есть и масса других продуктов, это могут быть юридические услуги, информационно-консультационные, мы видим большое многообразие того, что покупают потребители вместе с кредитами", – пояснил он.

В Центробанке говорят, что навязанные услуги могут быть предустановлены и потребитель может быть не информирован о возможности от них отказаться до подписания договора. Поэтому регулятор и считает необходимым распространить период охлаждения на все дополнительные услуги, оформленные вместе с договором на основной продукт.

Ранее член Адвокатской палаты города Москвы, адвокат Ольга Сулим рассказала об особенностях оформления кредитов в онлайн-формате. По мнению эксперта, определенные опасения может вызывать вопрос безопасности процедуры, особенно при займе не в крупном банке.

Адвокат также напомнила о так называемых фишинговых сайтах. Эти поддельные платформы могут выглядеть как страницы настоящих банков, однако отличия чаще всего кроются в названии. На подобных сайтах категорически нельзя оставлять личные данные, поскольку к реальным кредитным организациям они не имеют отношения.

При этом в целом процедуру оформления кредитов онлайн Сулим назвала хорошей возможностью. Обратиться следует в крупный банк, а также иметь в виду, что сумма займа может достигать только 500 тысяч рублей. Кроме того, займы возможны на короткий срок (от 1 до 3 лет), а процент по ним больше.