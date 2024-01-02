Московская компания выпустила 40 тыс тонн мясных изделий в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичная компания-производитель колбасных изделий выпустила свыше 40 тысяч тонн продукции в 2023 году. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На сегодняшний день семь мясоперерабатывающих производств получают налоговые льготы и другие преференции.

"Например, московский производитель колбасных изделий "Дымов" с 2016 года имеет статус промышленного комплекса, а также получает льготные займы на развитие экспортной деятельности. Сэкономленные средства предприятие вкладывает в расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска", – отметил глава департамента.

Ранее стало известно, что производство продуктов питания в столице с января по октябрь 2023 года выросло на 37,6% по сравнению с таким же периодом 2022 года. В городе работают свыше 250 предприятий, выпускающих хлебные, мясные, рыбные, молочные и другие изделия. Всего в 2023 году было отгружено продуктов на более чем 500 миллиардов рублей.

До этого Овчинский рассказал, что московский производитель выпустил свыше 4,5 миллиона сладких подарочных наборов к Новому году. С его слов, наборы от компаний "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" уже появились в магазинах по всей России.

Почти 200 тыс тонн кондитерских изделий произвели в Москве с января по октябрь 2023 года