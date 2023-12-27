Производство продуктов в Москве выросло на более чем 37% за 10 месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производство продуктов питания в столице с января по октябрь текущего года выросло на 37,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в городе работают свыше 250 предприятий, выпускающих хлебные, мясные, рыбные, молочные и другие изделия. Всего в этом году было отгружено продуктов на более чем 500 миллиардов рублей, указал Ефимов.

Отмечается, что рост во многом обеспечен увеличением выпуска переработанного и консервированного мяса: его стали изготавливать на 96,6% больше. Кроме того, в Москве на 36,2% увеличилось производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков. Также за десять месяцев в столице произвели 185 тысяч тонн кондитерских изделий, из которых около 135 тонн составили шоколадные и сахаристые. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост темпов производства в этой отрасли составил более 8%, шоколадных изделий выпустили почти в два раза больше.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что городские фабрики и заводы за десять месяцев отгрузили более 235 тысяч тонн колбасных изделий, свыше 34 тысяч тонн сыра и творога, а также 396,7 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Ранее Овчинский рассказал, что московский производитель выпустил свыше 4,5 миллиона сладких подарочных наборов к Новому году. С его слов, наборы от компаний "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" уже появились в магазинах по всей России.

Директор департамента маркетинга холдинга Юлия Дорофеева уточнила, что в этом году расширили ассортимент новогодних подарков новыми наборами. В составе большинства из них есть конфеты "Мишка косолапый", "Красная Шапочка", "Маска" и многие другие.

Почти 200 тыс тонн кондитерских изделий произвели в Москве с января по октябрь 2023 года