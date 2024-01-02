Стоимость биткоина превысила 45 тысяч долларов

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Курс биткоина в ходе торговой сессии в ночь на 2 января превышал 45 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по информации на 04:08 по московскому времени, стоимость биткоина увеличилась до уровня в 45,374 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Отмечалось, что биржа прекратит поддержку на собственном сервисе P2P, а также не будет ставить рубль в торговые пары.

До этого Центробанк России зафиксировал увеличение рисков, которые связаны с вложениями граждан РФ в криптоактивы, из-за запуска альтернативных биржевых площадок.

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