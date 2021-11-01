Молдавия и "Газпром" договорились не применять санкции к "Молдовагазу"

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Молдавия и "Газпром" договорились не применять санкции в отношении компании "Молдовагаз". Об этом заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Мы договорились с "Газпромом", что до проведения аудита не будут применяться санкции к компании "Молдовагаз" за долг. После этого мы определим условия и календарный план возмещения задолженности", – приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что также была достигнута договоренность подписать до конца 2022 года соглашение в энергетической области, сохраняющее статус АО "Молдовагаз".

Ранее стало известно, что Молдавия и "Газпром" продлили контракт о поставках газа в республику на пять лет. Начало поставок запланировано на 1 ноября. Также стороны договорились провести аудит исторического долга энергетической компании республики.

В середине октября в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

