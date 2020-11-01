Цены на дрова выросли в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Цены на дрова в России за последние пять лет выросли более чем на 50 процентов, пишет портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Если в 2014 году средняя стоимость кубического метра дров составляла 834,21 рубля, то в сентябре текущего года – 1266 рублей.

Ранее россиян предупредили о росте стоимости гречки. Поставщики начали уведомлять ритейлеров о необходимости увеличения закупочных цен на эту крупу. На рознице это может отразиться уже в ноябре. Эксперты говорят разное: одни считают, что изменения связаны с ростом стоимости поставок сырья, а другие утверждают, что ценник на гречку – это "вечные качели", так как аграрии то расширяют посевы, то наоборот сокращают.

На этом фоне особенно мрачно выглядит и новость о том, что почти половине жителей страны хватает денег только на еду и одежду. Об этом рассказали специалисты Росстата. Кроме того, растет число семей, которые испытывают затруднения с оплатой коммунальных платежей и которые не могут купить жилье или машину.

