Россиянам станет проще снизить налог на недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20–30%, сообщает газета "Известия".
Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с предложением в личном кабинете на госуслугах рассылать гражданам предварительную кадастровую стоимость жилья после переоценки. Это позволит людям оспаривать ее результаты до выставления налога.
Сегодня предварительные результаты оценки размещаются на региональных правительственных сайтах в виде единого отчета по всему субъекту, поэтому людям сложно найти свое жилье в таком объеме информации. Но при этом оспорить предварительную оценку проще, чем окончательную.
Как подчеркнул председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, обычно стоимость завышается на 20–30%, и в основном это касается частных домов и земельных участков.
В свою очередь, вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев отметил, что при снижении переоцененной стоимости пропорционально можно уменьшить сумму налога.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения.
В своем обращении на имя министра финансов Антона Силуанова депутат напомнил, что с 1 января 2021 года на процентные доходы, полученные от банковских вкладов свыше одного миллиона рублей, будет начисляться налог на доходы физических лиц по ставке 13%.
Федоров предложил такие вклады освободить от налогообложения, чтобы вкладчики без собственного жилья, но желающие его приобрести, могли использовать для этих целей средства с вклада и начисленные проценты в полном объеме.
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