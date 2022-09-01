Курс доллара к иене превысил 140 иен с 1998 года

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Курс американской валюты к иене поднимался выше 140 иен за доллар впервые с августа 1998 года, следует из данных торгов.

Так, по состоянию на 17:33 по московскому времени доллар к иене вырос с 138,96 до 139,83 иены.

Ранее в Центробанке рекомендовали россиянам не хранить деньги в долларах. Как объяснил регулятор, после введения ограничительных мер доллары внутри РФ больше не являются надежным способом сбережений. Для хранения денег лучше выбрать валюты и инструменты, которые не могут подпасть под санкции и быть заблокированы.

По словам руководителя центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрия Тарасова, сегодня наиболее привлекательной альтернативой доллару и евро среди россиян стал юань. Так, в июле торги китайской валютой на Мосбирже вышли на рекордный уровень.

