Госнефтекомпания Азербайджана начала поставки газа в Словению

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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала поставлять газ в Словению. Об этом сообщается на сайте организации.

Как подчеркнула компания, поставки происходят на основе меморандума о взаимопонимании по расширению сотрудничества, которое было подписано 17 июля с крупнейшей компанией на газовом рынке Словении – Geoplin.

При этом объемы поставок в заявлении не уточняются.

Ранее Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию для решения вопроса по поводу остановки Украиной транзита нефти из России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, у ЕК есть три дня для переговоров с Украиной. Если же вопрос не удастся решить, то страны начнут судебные разбирательства.

Вместе с тем, по данным СМИ, в июне Евросоюз начал переговоры с участием правительств европейских стран и Киева о продлении соглашения о транзите российского газа в страны ЕС через Украину на 2025 год. Одним из обсуждаемых вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане.

