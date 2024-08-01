"Ведомости": траты россиян на сигареты за 6 месяцев выросли на 19%

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В России торговые сети и табачные магазины за шесть месяцев 2024 года заработали на продаже сигарет 659 миллиардов рублей. Это на 19% больше показателей прошлого года и на 39% – 2022 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки "Честный знак").

В натуральном выражении рост продаж составил 10%.

В первую тройку самых продаваемых брендов за январь – май 2024 года, по данным исследования, вошли Winston, Camel, LD от японской компании. Доля Winston на российском рынке увеличилась до 15,3%, а доля LD снизилась с 8,4 до 8,2%.

При этом в России число курящих мужчин снизилось более чем в два раза с 2009 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что меры, принятые в 2009 году при реализации первого нацпроекта "Здоровье", привели к значительным результатам в работе по снижению употребления алкоголя и табака.

Министерство здравоохранения России также разработало законопроект, по которому производителей могут обязать сообщать состав табачных изделий. По замыслу авторов инициативы, это поможет улучшить благополучие людей и сохранит здоровье населения.