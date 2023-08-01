Более 70 компаний столицы воспользовались мерами поддержки центра "Моспром" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2023 года мерами поддержки центра "Моспром" воспользовались 72 столичные компании. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, промышленные предприятия столицы налаживают сотрудничество с партнерами из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки. В 2022 году помощь была оказана 156 компаниям.

"С начала года уже более 70 компаний обратились за поддержкой. Наша главная цель – помочь московским промышленникам успешно конкурировать на международных рынках", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря байерской программе предприниматели могут получить бесплатный анализ деятельности организации, карту рекомендаций, а также наладить контакты с партнерами из-за рубежа. Участниками проекта стали 49 компаний, а 17 предприятий из столицы получили консультации от экспертов.

В организованных центром digital-марафонах поучаствовали 16 экспортных компаний. Некоторые из них получили поддержку экспертов сразу по нескольким направлениям.

Получить подробную информацию о поддержке предпринимателей можно на сайте "Моспрома". Воспользоваться услугами экспертов также можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

Ранее стало известно, что московские экспортеры увеличили товарооборот с Китаем на 16,4% в 2022 году. Оборот торговли между Москвой и Пекином достиг 75 миллиардов рублей. В свою очередь, Китай в 2022 году поставил на московский рынок продукцию на 34 миллиарда долларов.



Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг 185 млрд долларов – Путин